Усиленные меры по дезинфекции общественного транспорта в Москве сохранятся до 2023 года

16:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в 2021–2022 годах сохранятся усиленные меры по дезинфекции общественного транспорта, которые были введены из-за COVID-19, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Дезинфекция, обработка, повышение количества очисток поверхностей, которых касаются пассажиры, – это приоритет, который был в прошлом году. Все эти меры останутся и в этом, и в следующем году", – заявил Ликсутов в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что санитайзеры, установленные в столичном метро и другом общественном транспорте, как минимум останутся на весь 2021 год.
Ранее столичное метро получило зеленый стикер Safe Travels о соответствии мировым стандартам санитарной безопасности. Safe Travels Discover Moscow – программа безопасных путешествий. Ее запустил в прошлом году Всемирный совет по путешествиям и туризму World Travel&Tourism Council (WTTC).
Международный знак свидетельствует об абсолютной безопасности подземки, ее полном соответствии всем санитарным нормам. Под этим подразумевается соблюдение правил социальной дистанции, ношения масок и перчаток, мониторинга здоровья сотрудников, регулярной дезинфекции.
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