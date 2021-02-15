Столичное метро получило мировой знак соответствия санитарным нормам Safe Travels

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичное метро получило зеленый стикер Safe Travels о соответствии мировым стандартам санитарной безопасности, передает Дептранс Москвы.
Safe Travels Discover Moscow – программа безопасных путешествий. Ее запустил в прошлом году Всемирный совет по путешествиям и туризму World Travel&Tourism Council (WTTC).
Международный знак свидетельствует об абсолютной безопасности подземки, ее полном соответствии всем санитарным нормам. Под этим подразумевается соблюдение правил социальной дистанции, ношения масок и перчаток, мониторинга здоровья сотрудников, регулярной дезинфекции.
Как отметил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, главным приоритетом работы метро является безопасность пассажиров.
"Это значит, что столичное метро абсолютно безопасно и соответствует всем санитарным нормам. Теперь зеленые стикеры появятся на ряде центральных станций подземки – это особенно важно иностранным туристам, которые постепенно вновь возвращаются в столицу. Московское метро следует всем действующим в Москве санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения", – рассказал заммэра.
Поддержку Safe Travels оказывает Мостуризм.
Международная программа – первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса. Она призвана обеспечить нормы безопасного туризма, говорится на сайте.
Ранее сообщалось, что в столице построят дополнительный выход со станции метро "Комсомольская". Строители также благоустроят пешеходную зону вдоль Каланчевской улицы в рамках проекта развития станции МЦД-2 Москва-Каланчевская.
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