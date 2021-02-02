Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выделил средства на дезинфекцию гостиниц в 2021 году. О соответствующем постановлении сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Согласно документу, из бюджета города на эти цели выделят 63,2 миллиона рублей. Речь идет о гостиницах, где временно проживают медработники, участвующие в борьбе с COVID-19

Комплекс работ включает дезинфекцию помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры.

В течение 2020 года работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах. За период действия программы медработникам предоставили около 13 тысяч номеров. Сейчас в девяти гостиницах, продолжающих участие в программе, проживают свыше 700 медиков.

Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах заработала в Москве с 12 апреля. Мера, которую ввели для врачей и медицинских сестер, защищает семьи сотрудников и снижает вероятность попадания инфекции в стационары.

В отелях – участниках городской программы организовано двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой, а также некоторые другие сервисы.