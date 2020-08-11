Собянин поручил оказать ряду гостиниц помощь в дезинфекции помещений

15:55
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об оказании гостиницам помощи в проведении дезинфекции помещений. Об этом стало известно после заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы окажет помощь гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Поддержку получат отели, принимающие участие в реализации программы временного расселения медицинских работников", – указано в сообщении.
Согласно постановлению, целевые средства направят предприятию ГУП "Московский городской центр дезинфекции".
Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах заработала в Москве с 12 апреля. Мера, которую ввели для врачей и медицинских сестер, защищает семьи сотрудников и снижает вероятность попадания инфекции в стационары.
В отелях – участниках городской программы организовано двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой, а также некоторые другие сервисы.
В подобном формате сейчас работают 16 гостиниц Москвы, в которых организовано более 3,1 тысячи мест для медработников. С момента начала пандемии для размещения врачей были задействованы более 40 гостиниц.
Ранее в рамках акции "Туризм России – медикам России" было объявлено о проведении бесплатных выездных туров для медиков из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали в коронавирусных стационарах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: