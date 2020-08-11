Собянин поручил оказать ряду гостиниц помощь в дезинфекции помещений

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об оказании гостиницам помощи в проведении дезинфекции помещений. Об этом стало известно после заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы окажет помощь гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Поддержку получат отели, принимающие участие в реализации программы временного расселения медицинских работников", – указано в сообщении.

Согласно постановлению, целевые средства направят предприятию ГУП "Московский городской центр дезинфекции".

Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах заработала в Москве с 12 апреля. Мера, которую ввели для врачей и медицинских сестер, защищает семьи сотрудников и снижает вероятность попадания инфекции в стационары.

В отелях – участниках городской программы организовано двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой, а также некоторые другие сервисы.

В подобном формате сейчас работают 16 гостиниц Москвы, в которых организовано более 3,1 тысячи мест для медработников. С момента начала пандемии для размещения врачей были задействованы более 40 гостиниц.

Ранее в рамках акции "Туризм России – медикам России" было объявлено о проведении бесплатных выездных туров для медиков из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали в коронавирусных стационарах.

