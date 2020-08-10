Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Онлайн-экскурсия по гостинице "Метрополь" появилась на платформе "Москвастобой", сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
Она доступна на сайте москвастобой.рф. "Экстерьер изящного сооружения в стиле модерн имеет вековую историю и восхищает прохожих майоликовым панно, выполненным по эскизам Врубеля, и скульптурным фризом "Времена года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что экскурсии загружаются на медиаплатформу раз в неделю.
На прошлой неделе там открылись пять новых маршрутов. Направления посвящены известным купеческим семьям, любовным историям города, космосу, архитектуре и Ваганьковскому холму. Для каждой прогулки предусмотрен профайл с картой, фотографиями, протяженностью маршрута и информацией о встречающихся на пути достопримечательностях.
Маршруты различной сложности и протяженности собрали для любителей велопрогулок. Покататься можно как в центре города, так и по живописным уголкам вдали от него.
На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.
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