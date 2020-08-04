Бесплатный отдых организуют для медиков, работавших в период пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

200 медикам из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали с коронавирусными больными, подарят бесплатные путешествия и экскурсии. Такое предложение им сделали в рамках акции "Туризм России – медикам России".

К проекту Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР) подключились крупнейшие отраслевые компании – фирма "Тари Тур" организует туры, а компания Scania предоставит автобусы.

Кроме того, в числе партнеров акции гостиницы "Измайлово" ("Гамма" и "Дельта"), "AZIMUT Отель Санкт-Петербург", "Санкт-Петербург", "Октябрьская", Московская канатная дорога на Воробьевых горах, смотровая площадка "Панорама 360", спорткомплекс "Лужники" и государственный музей-заповедник "Петергоф".

Ожидается, что для 100 московских медиков компания организует выходные в культурной столице России – Санкт-Петербурге, для 100 петербургских, соответственно, – в Москве. В программу включены трансфер, завтрак, экскурсии и проживание в гостиницах.

Ранее в рамках акции "Туризм России – медикам России" организовали поездку в Краснодарский край для волонтеров-медиков. А массовый выезд сразу для 200 врачей состоится впервые.

"Очень хочется отблагодарить врачей и медработников, которые в разгар пандемии мужественно встали на защиту нашего здоровья! Теперь наша очередь сказать им спасибо и подарить возможность хоть немного отдохнуть, сменить обстановку, провести теплые выходные в самых красивых местах нашей столицы", – заявила генеральный директор группы компаний "Тари Тур" – Москва" Марина Левченко.

В Москве врачам покажут Кремль, Большой театр, храм Христа Спасителя и Поклонную гору, отвезут на прогулку в усадьбы "Коломенское" и "Царицыно". Программа в Санкт-Петербурге включает в себя знакомство с храмами на Неве, путешествие по старой Петергофской дороге и посещение часовни святой Блаженной Ксении Петербургской.

Ранее сообщалось, что Большой Московский цирк присоединился к акции "Пожалуйста, дышите!". Этот проект также посвящен врачам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Истории героев акции со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник.

