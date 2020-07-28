Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Большой Московский цирк присоединился к акции "Пожалуйста, дышите!". Об этом 28 июля объявили на пресс-конференции о возобновлении представлений цирка.

Истории героев акции со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся с пандемией коронавируса.

Во время пресс-конференции генеральный директор цирка Эдгард Запашный, а также художественный руководитель Аскольд Запашный вместе с артистами труппы появились в футболках с именами и портретами медработников. Таким образом они поддержали акцию "Пожалуйста, дышите!".

Эдгард Запашный отметил, что он всегда относился с большим уважением к людям, которые посвятили свою жизнь медицине.

"Это очень сложная и ответственная профессия. Это люди, которые посвящают свою жизнь сначала учебе, а затем профессии, которая постоянно подразумевает под собой, опять же, учение. И период, в котором мы сейчас живем, прежде всего, показал важность этой профессии, потому что многие люди у нас надеются, что беда обойдет их стороной, хотя она может нагрянуть очень быстро и для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, все вместе, не забывали лишний раз говорить спасибо докторам. Не только тем, кто борется сейчас с коронавирусом, а в принципе докторам", – отметил Запашный.

Он заявил, что решил поддержать акцию "Пожалуйста, дышите!", поскольку она преследует важную цель – обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Запашный отметил, что необходимо больше заботиться как о своем здоровье, так и о здоровье близких и окружающих.

"Я надеюсь, что с помощью этой акции мы сможем обратить внимание как власть имущих людей, так и просто тех людей, которые всегда проходили мимо или делали вид, что это их не коснется. Всем докторам я хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей, и надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжелые будни", – подчеркнул генеральный директор Большого Московского цирка.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что важность медицинской профессии не исчерпывается работой в условиях пандемии коронавируса. Поэтому было принято решение о бессрочном характере акции "Пожалуйста, дышите!".

Ранее в Москве состоялось благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!". Его посвятили медицинским работникам, в связи с чем машины универмага отправились в 35 медицинских учреждений, в которых лечили пациентов с коронавирусом, а также на 55 станций скорой помощи Москвы. Они привезли мороженое врачам, медсестрам, медбратьям, фельдшерам и водителям автомобилей неотложки.

К акции "Пожалуйста, дышите!" присоединялась и Российская Премьер-лига по футболу. Во время матчей 29-го тура чемпионата России игроки всех 16 команд появлялись на поле с именами и портретами героев акции. Кроме того, портреты медицинских работников появлялись на экранах футбольных стадионов.