Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Большой Московский цирк присоединился к акции "Пожалуйста, дышите!". Об этом 28 июля объявили на пресс-конференции о возобновлении представлений цирка.
Истории героев акции со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся с пандемией коронавируса.
Во время пресс-конференции генеральный директор цирка Эдгард Запашный, а также художественный руководитель Аскольд Запашный вместе с артистами труппы появились в футболках с именами и портретами медработников. Таким образом они поддержали акцию "Пожалуйста, дышите!".
Эдгард Запашный отметил, что он всегда относился с большим уважением к людям, которые посвятили свою жизнь медицине.
"Это очень сложная и ответственная профессия. Это люди, которые посвящают свою жизнь сначала учебе, а затем профессии, которая постоянно подразумевает под собой, опять же, учение. И период, в котором мы сейчас живем, прежде всего, показал важность этой профессии, потому что многие люди у нас надеются, что беда обойдет их стороной, хотя она может нагрянуть очень быстро и для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, все вместе, не забывали лишний раз говорить спасибо докторам. Не только тем, кто борется сейчас с коронавирусом, а в принципе докторам", – отметил Запашный.
Он заявил, что решил поддержать акцию "Пожалуйста, дышите!", поскольку она преследует важную цель – обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Запашный отметил, что необходимо больше заботиться как о своем здоровье, так и о здоровье близких и окружающих.
"Я надеюсь, что с помощью этой акции мы сможем обратить внимание как власть имущих людей, так и просто тех людей, которые всегда проходили мимо или делали вид, что это их не коснется. Всем докторам я хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей, и надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжелые будни", – подчеркнул генеральный директор Большого Московского цирка.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что важность медицинской профессии не исчерпывается работой в условиях пандемии коронавируса. Поэтому было принято решение о бессрочном характере акции "Пожалуйста, дышите!".
Ранее в Москве состоялось благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!". Его посвятили медицинским работникам, в связи с чем машины универмага отправились в 35 медицинских учреждений, в которых лечили пациентов с коронавирусом, а также на 55 станций скорой помощи Москвы. Они привезли мороженое врачам, медсестрам, медбратьям, фельдшерам и водителям автомобилей неотложки.
К акции "Пожалуйста, дышите!" присоединялась и Российская Премьер-лига по футболу. Во время матчей 29-го тура чемпионата России игроки всех 16 команд появлялись на поле с именами и портретами героев акции. Кроме того, портреты медицинских работников появлялись на экранах футбольных стадионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: