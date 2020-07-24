Порядок выдачи грантов по имущественным платежам в Москве упростили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице упростили порядок предоставления грантов по имущественным платежам.
Он напомнил, что претендовать на выплату могут собственники объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиниц. Порядок был утвержден в мае 2020 года, но был доработан.
"Сейчас к нам поступило уже более 300 заявок и в процессе их рассмотрения стало понятно, что многие собственники не соответствуют установленным критериям для получения грантов. Поэтому мы решили смягчить ряд требований к претендентам", – заявил Ефимов.
Одно из условий, о которых рассказал заммэра, касается арендных платежей. Так, требовалось снизить их объем для всех арендаторов, однако неоднородный состав резидентов торговых центров этому не способствовал. Согласно новым правилам, совокупный размер арендных платежей на объекте должен быть снижен не меньше чем на 50%.
Кроме того, ранее обязательным условием для получения гранта было наличие на объекте точки, закрытой в соответствии с тем или иным указом мэра Москвы, теперь это требование отменено.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова, ранее поданные заявки на грант, но еще не рассмотренные, теперь будут оцениваться с учетом смягченных требований.
Прием заявок начался 15 июня и продлится до конца 2020 года. Ожидается, что помощь могут получить до 6,5 тысячи городских организаций, на гранты которым выделено 15,6 миллиарда рублей.
Ранее в России были утверждены правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно принятому распорядку, 70% средств выделят сфере культуры и 30% – IT-компаниям.
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