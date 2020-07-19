Утверждены правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении субсидий на поддержку экспорта отечаственного кино и анимации, а также IT-продукции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ
"До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% – на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на один проект можно направлять не более 30% общего объема господдержки.
Ранее сообщалось, что фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Предприниматель, чью заявку одобрят, сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год. С помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Среди них есть социальные выплаты, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления.
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