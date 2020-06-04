Арендные каникулы смогут оформить около 400 рестораторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Арендные каникулы в столице оформили более 12 тысяч предпринимателей, в том числе работающие в сфере общественного питания, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Право не платить аренду городской земли и имущества предпринимателям предоставят с 1 марта по 30 июня включительно. Пени и другие штрафы по договорам аренды им начисляться не будут. Такую меру поддержки бизнеса ранее утвердил Сергей Собянин.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, арендующих у города для своего бизнеса 250 помещений и 150 земельных участков. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день помощь получили 37 предприятий общепита, которые сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей, добавил Ефимов.

Чтобы воспользоваться поддержкой города, предпринимателям нужно до 31 декабря направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме, фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru, а также почтой.

Глава ведомства Максим Гаман отметил, что поддержку могут получить кафе, закусочные, столовые, бары, рестораны, у которых заключены договоры аренды нежилых площадей на срок от одного года до 10 лет, а земли – до 49 лет.

24 марта был утвержден первый пакет мер поддержки предпринимателей. До конца года продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года, на столько же – срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций в сферах общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, арендующие землю у города и приостановившие деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Плату за право торговли в метро снизят вдвое.

Принятый правительством Москвы второй пакет включает отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу для компаний, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность.

Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем вдвое, то им предоставят компенсацию. Плату за аренду нужно снизить с первого числа месяца, когда арендатор прекратил работу, до 1 июля.

