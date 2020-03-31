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Экономика

14:59

Плату за право торговли в Московском метрополитене снизят в два раза

экономика транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском метро на 50% уменьшат плату за право торговли на территории подземки. Меры принимаются для поддержки предпринимателей, сообщили Агентству "Москва" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Эта мера вводится для поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса на время режима повышенной готовности в городе из-за коронавируса", – сказали в Дептрансе.

При этом речь идет и о размещении объектов торговли и сервиса в подуличных переходах и вестибюлях.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном метрополитене заключено около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинга, а также право торговли в киосках и павильонах.

Уточняется, что 31 марта по состоянию на 10:00 пассажиропоток в метрополитене снизился на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее стало известно, что действие проездных билетов "Тройка" будет продлено в связи с карантином.

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