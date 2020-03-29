Действие проездных билетов "Тройка" будет продлено в связи с карантином

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов в связи с карантином, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Таким образом, поездки на карте "Тройка" не сгорят.

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на пять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля сего года не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", – написал мэр.

Собянин также отметил, что студенческие и школьные проездные, которые ранее приостановили, будут продлены на месяц и более после окончания режима повышенной готовности.

В свою очередь, в департаменте транспорта уточнили, что проездные билеты, записанные на "Тройку" на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ, согласно указу, будут продлены на пять дней, которые сделали выходными.

Для записи дополнительных дней надо, начиная с 6 апреля, обратиться в кассу метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), на информационную стойку метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), а также в киоски Мосгортранс (для билетов ТАТ).

Ранее сообщалось, что в Москве вводят новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса. С 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Кроме того, москвичам с коронавирусом предоставят противовирусные препараты бесплатно.

Собянин подчеркнул, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом.