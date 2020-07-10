Стартовал новый этап приема заявок на субсидии и гранты МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал новый этап приема заявок на получение субсидий и грантов малому и среднему бизнесу. Он продлится до 28 августа по большинству видов субсидий. Документы на выплаты экспортерам будут принимать до 31 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что бизнесмены смогут претендовать на субсидии для экспортеров, гостиниц, на компенсации комиссий онлайн-сервисов доставки еды и маркетплейсов, а также на другие виды поддержки.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, около 3,8 тысячи компаний уже готовят документы для подачи, а порядка 800 компаний знакомятся с условиями предоставления субсидий.

"С этими предпринимателями уже работают наши специалисты. Мы ожидаем, что итоговое число заявок будет значительно больше", – приводятся в материале слова Фурсина.

Он добавил, что к новому этапу приема заявок увеличили число выставок, за участие в которых столица компенсирует расходы. Также, по словам Фурсина, расширены возможности для получения компенсации комиссии маркетплейсов и сервисов доставки еды за размещение на них продукции.

Уже одобрены 380 заявок на субсидии и гранты МСП, которые были поданы на первом этапе заявочной кампании. Сумма составила 562,06 миллиона рублей.

Более подробную информацию о выплатах и субсидиях можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Предприниматель, чью заявку одобрят, сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год. С помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды. При этом субсидия даст возможность возместить затраты на инновационные проекты, которые находятся в процессе реализации или уже завершены.

В мае в столице заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Среди них есть социальные выплаты, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления.