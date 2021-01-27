Более 5 тысяч электромобилей было продано в России с января по ноябрь 2020 года

Электромобили становятся неотъемлемой частью жизни мегаполисов. Их использование не только более экологично, но и позволяет экономить средства владельцев на обслуживание автомобилей. Аналитический центр Москвы изучил наиболее интересные практики стимулирования использования электрокаров в мире, оценил ситуацию с этим видом транспорта в Москве и выяснил, насколько выгодно москвичам иметь электромобиль. Подробнее – в тексте Москвы 24.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Электротранспорт в России и Москве

Рынок электрокаров в России по сравнению с мировым пока довольно скромный. По данным агентства "Автостат", на начало прошлого года в стране было зарегистрировано 6 300 электромобилей. При этом их число в России постепенно растет. Так, с января по ноябрь 2020 года по всей стране продано 4,8 тысячи таких автомобилей с пробегом и еще 510 новых. Это больше на 60 и 57% соответственно, чем за аналогичный период 2019 года. Конечно, эти темпы еще пока не могут сравниться со странами Европы и США, так, в Европе только за 2020 год было продано более миллиона электрокаров.

Основной рынок электрокаров в России приходится на Москву, где электромобили активно внедряются в сферу общественного транспорта. Уже сейчас по 36 маршрутам города ездят более 450 электробусов. Кроме того, уже с этого года в столице планируется отказаться от закупок дизельных автобусов.

При этом электромобили становятся все более доступными и для частных поездок. Все больше сервисов каршеринга пополняют свои автопарки этим более экологичным видом транспорта. Так, в сентябре 2019 года 30 электрокаров появилось у "Яндекс.Драйва", семь с 2017 года доступны у YouDrive.

"Город работает над повышением привлекательности электромобилей: за счет бюджета по всей Москве устанавливаются электрозарядные станции, а в конце 2019 года Мосгордумой был принят закон, который освобождает владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога до 31 декабря 2024 года", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Установка электрозарядных станций в столице производится по проекту "Энергия Москвы". В середине 2020 года в пределах Третьего транспортного кольца таких станций уже было более 100, а к 2023 году их число должно увеличиться до 600. Также планируется установка новых видов зарядных станций, которые позволяют водителям "заправить" свой электромобиль всего за 20 минут.

Что немаловажно – плата за пользование электрозарядной инфраструктурой пока не взимается. Еще одним стимулом пересесть за руль электромобиля является бесплатная парковка для владельцев электрокаров, которая действует на всех улицах Москвы с 2013 года.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перспективные разработки

В ногу с рынком шагают и технологии: сразу несколько российских компаний ведут разработку электромобилей.

В 2013 году был выпущен первый серийный российский электромобиль LADA Ellada. Первая партия состояла из 100 машин, их массовое производство пока не начато.

Кроме того, компания Monarch уже разработала две одноименные модели Monarch Concept – S200 и S400, на которые уже принимает предзаказы. После старта серийного выпуска цена на автомобили в зависимости от комплектации составит от 58,1 до 97 тысяч долларов США, а стоимость первых десяти машин будет втрое выше.

Еще одно предприятие "Ардерия", расположенное в Адыгее, создает компактный городской автомобиль "Ардерия ТС2" с максимальной скоростью 60 километров в час и дальностью хода около 100 километров.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автомобили на перспективу

Прежде чем пересесть на электромобиль или перевести на электрический весь общественный транспорт, необходимо оценить экологические преимущества и экономичность таких автомобилей.

Как отмечают аналитики Vygon Consulting, сегодня в России электромобиль среднего класса в России обойдется в 2,1 миллиона рублей, что примерно на 750 тысяч рублей больше седана среднего класса с бензиновым двигателем аналогичной мощности.

При этом разница в стоимости может быть покрыта экономией на обслуживании и топливе, которое для электрокаров дешевле: стоимость пройденного километра на электромобиле составляет 59 копеек, а на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания – 2,9–3,6 рубля.

По стоимости обслуживания электромобили также выигрывают у машин с бензиновым двигателем. Например, в электрокаре Nissan Leaf мощностью двигателя 80 кВт (109 лошадиных сил) стоит батарея, которая дает запас хода в среднем за год 128,4 километра. Заряжать электрокар можно от обычной розетки 220 вольт, а стоимость одного кВт в Москве составляет 5,47 рубля.

При пробеге 160 километров летом и 100 километров зимой средний расход в год составит 5,35 километра на 1 кВт (с учетом обогрева салона в холодное время). Полная зарядка двигателя обойдется примерно в 130 рублей, то есть 1 километр будет стоить примерно 1 рубль. При этом систематически в электромобиле нужно менять только масло в редукторе: примерно 1 500 рублей на 30 000 километров. В итоге при ежегодном пробеге 30 000 километров общая стоимость обслуживания электрокара обойдется в 31 500 рублей.

В сравнении с обычным автомобилем, например Mazda CX-7 со средним расходом бензина 12 литров на 100 километров, это в шесть раз меньше (если брать в расчет тот же ежегодный пробег в 30 000 километров, стоимость бензина АИ-95 46,25 рубля за литр и техобслуживание в среднем на 15 000 рублей каждые 15 тысяч километров).

По данным Vygon Consulting, более детальный анализ показал, что разницу в стоимости автомашины за счет экономии на топливе и техобслуживании получится компенсировать за 5 лет при ежегодном пробеге более 45 тысяч километров. Таким образом, в первую очередь приобретение электромобилей будет выгодно операторам каршеринга и такси.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как стимулируют развитие рынка в мире?

В мире постепенно применяются различные меры, поощряющие покупку и использование автомобилей с электрическими моторами. Например, предоставляя налоговые льготы при покупке или полное освобождение от них. Речь в данном случае об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) или единовременного регистрационного налога. Так поступили в Норвегии, где владельцы электромобилей освобождаются как от НДС, так и от регистрационного налога.

Также в мире используется практика субсидирования продавцов автомобилей: например, если на электрокар делается значительная скидка, продавец может рассчитывать на субсидию по итогу продажи таких машин. В ряде стран, например в Южной Корее, субсидию получают покупатели: часть суммы, потраченной на приобретение электрокара, возвращается в формате кешбэка.

Известной практикой также является введение квоты на производство машин с электромоторами для автопроизводителей. Если компания не произведет установленную долю электрокаров, то к ним применяются штрафные санкции. Подобные меры применяются в Калифорнии и Китае.

Есть и более радикальные стимулирующие меры. Так, в Мадриде с 2025 года планируется запретить использование авто с бензиновыми двигателями, выпущенными ранее 2000 года, а в Париже с 2024 года вообще планируют запретить движение дизельных автомобилей по городу.

Использование электромобилей определенно будет расти в обозримом будущем во всем мире, и Россия уже следует общему тренду. По прогнозу Bloomberg New Energy Finance, в 2040 году электромобили обеспечат 58% мировых продаж, а их доля в мировом автопарке достигнет 31%.