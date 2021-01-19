Депутат МГД Олег Артемьев: автобусный парк Москвы будет заменен электробусами к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Весь автобусный парк столицы заменят электробусами к 2030 году, сообщил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.
"Электробусы являются самым перспективным и экологически чистым транспортом по количеству выбросов, сроку службы и удобству для пассажиров – они тише и комфортнее", – рассказал Артемьев Агентству "Москва".
Он отметил, что электротранспорт постоянно совершенствуется. По его словам, в будущем году на маршруты выйдут электробусы, у которых емкости батарей достаточно и для движения, и для поддержания комфортной температуры в салоне.
По словам депутата столичного парламента, сейчас в городе 600 электробусов курсируют по 42 маршрутам, 33 из которых раньше были автобусными.
Планируется, что в 2021 году на улицы города выйдет еще 400 электробусов, и парк экологически чистого транспорта достигнет тысячи. Артемьев также отметил, что столица стимулирует использование электрокаров и для частного транспорта.
В столице за год втрое увеличилось количество электробусных маршрутов. За 2020 год длина их маршрутов выросла на 107 километров. Ежедневно на электробусах передвигаются 184 тысячи человек. Кроме того, за прошлый год электробусами удалось заменить 16 автобусных маршрутов.
Ранее парк Мосгортранса пополнился 600-м электробусом. Москва в настоящее время является лидером по количеству электробусов в Европе.
В парк Мосгортранса поступил 600-й электробус
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