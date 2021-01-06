В парк Мосгортранса поступил 600-й электробус

Парк Мосгортранса пополнился 600-м электробусом, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город в настоящее время является лидером по количеству электробусов в Европе.

"Наши машины отвечают последним запросам безопасности, качества, комфорта. Мы не сбавляем обороты и к концу 2023 года получим порядка 2,3 тысячи электробусов. Вместе с трамваями электрический транспорт будет составлять около 40 процентов наземного транспорта. А после 2030 года весь транспорт столицы станет экологически чистым", – заметил Ликсутов.

Он добавил, что при составлении технического задания к электробусам учитывались пожелания пассажиров. "В электробусе улучшена система климат-контроля, установлены тепловые завесы дверей и боковых стекол, более прочное напольное покрытие, камеры кругового обзора для водителя снаружи машины и системы автоматизированного подсчета пассажиров", – подчеркнул заммэра.

Кроме того, Ликсутов заявил, что в 2022 году электробусы будут работать только на электроэнергии без использования дизельных обогревателей.

Ранее электробусы начали курсировать по маршрутам №167 и №170 на севере столицы. У 430 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино и Дмитровский появился самый тихий, быстрый и современный транспорт, а прогулки на свежем воздухе стали приятнее.