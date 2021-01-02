В столичном транспорте усилили меры безопасности в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Меры безопасности усилили на объектах московского транспорта. Об этом заявили представители департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

"В праздничные дни мы усилили меры безопасности на наземном транспорте, в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах – в вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками", – сообщили в Дептрансе города. Как уточнили в пресс-службе, службы чаще стали проверять вещи и подозрительные предметы, оставленные в вагонах Московского метрополитена, салонах автобусов, трамваев и электробусов.

Кроме того, столичных пассажиров могут остановить в зоне досмотра. "Пожалуйста, отнеситесь к этим временным неудобствам с пониманием", – сказали в Дептрансе.

В департаменте подчеркнули, главная задача состоит в том, чтобы во время праздников не было происшествий на объектах транспорта.

Ранее в Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте. На два рубля больше придется платить за билет "Кошелек": вместо 40 – 42 рубля.