Стоимость проезда в электричках вырастет в Московском регионе со 2 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость проезда в электричках в Московском регионе изменится со 2 января.

Как сообщила пресс-служба АО "Центральная ППК", новые тарифы установлены в соответствии с постановлением правительства Москвы и Московской области.

Так, стоимость разового билета в пределах столицы составит 40 рублей (сейчас 37 рублей), а при межсубъектном следовании – 26 рублей за одну тарифную зону (сейчас 24 рубля).

Отмечается, что цена проезда в экспрессах от/до станций Фрязино, Ногинск, Шаховская, Серпухов, Дубна, Одинцово и ряд других также будет скорректирована.

Ранее сообщалось, что в московском метро после Нового года также вырастут цены на проезд. В частности, стоимость разовой поездки по карте "Тройка" составит 42 рубля (сейчас 40 рублей).