Стоимость проезда в электричках вырастет в Московском регионе со 2 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стоимость проезда в электричках в Московском регионе изменится со 2 января.
Как сообщила пресс-служба АО "Центральная ППК", новые тарифы установлены в соответствии с постановлением правительства Москвы и Московской области.
Так, стоимость разового билета в пределах столицы составит 40 рублей (сейчас 37 рублей), а при межсубъектном следовании – 26 рублей за одну тарифную зону (сейчас 24 рубля).
Отмечается, что цена проезда в экспрессах от/до станций Фрязино, Ногинск, Шаховская, Серпухов, Дубна, Одинцово и ряд других также будет скорректирована.
Ранее сообщалось, что в московском метро после Нового года также вырастут цены на проезд. В частности, стоимость разовой поездки по карте "Тройка" составит 42 рубля (сейчас 40 рублей).
"Мосгорсправка": цены на проезд
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