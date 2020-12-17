Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней в 2021 году не изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на общественный транспорт в 2021 году не изменится, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
"В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%.
Но мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов сделали минимальными", – заявили в Дептрансе.
Стоимость самого популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции на 3,5% – 1 рубль 30 копеек – и составит 2 245 рублей.
Кроме того, билет на 60 поездок будет стоить 2 070 рублей. На 2 рубля увеличится стоимость поездки по карте "Тройка" – 42 рубля и 46 рублей при оплате банковской картой.
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"Мы в первую очередь постарались избежать повышения тарифов для наших постоянных пассажиров, пользующихся билетами на 90 и 365 дней, поэтому нам удалось сохранить стоимость этих проездных. Изменения остальных тарифов будут минимальными, это вынужденная мера. Несмотря на пандемию, московский транспорт весь 2020 год работал в полном объеме – без снижения числа рейсов, полностью сохраняя частоту движения. При этом упала на треть билетная выручка. Кроме того, 2020-м выросли и продолжат расти в 2021 году затраты на дизельное топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие", – заявил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин.
Ранее стало известно, что виртуальная карта "Тройка" будет доступна для пользователей смартфонов Apple. Идет работа над тем, чтобы транспортная карта работала через кошелек Apple Pay, который существенно упростит покупку билетов.
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