Карта "Тройка" будет доступна в AppleWallet

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Виртуальная карта "Тройка" будет доступна для пользователей смартфонов Apple, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сейчас идет работа над тем, чтобы транспортная карта работала через кошелек Apple Pay, который существенно упростит покупку билетов. Пассажирам больше не понадобится подходить к желтому терминалу для валидации. Планируем запустить этот сервис одними из первых в мире", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он также добавил, что вскоре оплачивать проезд через смартфон смогут и пользователи Android.

"Сейчас идет стадия тестирования. В декабре в ней примет участие ограниченная группа пассажиров", – добавил он.

Ранее в продажу поступили карты "Тройка" с дизайном в честь первой годовщины с момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Купить их можно в кассах МЦД и на пересадочных станциях метро.