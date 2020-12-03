Карта "Тройка" будет доступна в AppleWallet

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Виртуальная карта "Тройка" будет доступна для пользователей смартфонов Apple, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сейчас идет работа над тем, чтобы транспортная карта работала через кошелек Apple Pay, который существенно упростит покупку билетов. Пассажирам больше не понадобится подходить к желтому терминалу для валидации. Планируем запустить этот сервис одними из первых в мире", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Он также добавил, что вскоре оплачивать проезд через смартфон смогут и пользователи Android.
"Сейчас идет стадия тестирования. В декабре в ней примет участие ограниченная группа пассажиров", – добавил он.
Ранее в продажу поступили карты "Тройка" с дизайном в честь первой годовщины с момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Купить их можно в кассах МЦД и на пересадочных станциях метро.
"Это наш город": карту "Тройка" теперь можно персонализировать
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