Карты "Тройка" с заповедниками России поступят в продажу в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Проездные карты "Тройка" с изображением видов заповедников России поступят в продажу в Московском метрополитене, сообщает официальный Telegram-канал столичного Дептранса.

"В мосметро выйдет целая серия "Троек" с заповедниками России. Это наш совместный проект с Минприроды. В первом "выпуске" – Катунский заповедник из высокогорья Центрального Алтая, его территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщает департамент.

Там уточнили, что карты будут выпущены ограниченным тиражом 10 тысяч экземпляров и будут продаваться в кассах центральных станций столичного метро.

На прошлой неделе в продажу поступили карты "Тройка" с дизайном в честь первой годовщины с момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Купить их можно в кассах МЦД и пересадочных станциях метро.