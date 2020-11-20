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Транспорт

12:21

Карты "Тройка", посвященные запуску МЦД, появятся в продаже с 21 ноября

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Проездные карты "Тройка" с дизайном в честь первой годовщины с момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) поступят в продажу с 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"МЦД вот-вот исполнится год! 21 ноября 2019 года заработали D1 "Белорусско-Савеловский" и D2 "Курско-Рижский". В честь первого для рождения диаметров мы выпустим тематические карты "Тройка" с эксклюзивным дизайном – 9 тысяч штук", – говорится в сообщении.

Уточняется, что купить карты можно будет в кассах МЦД и пересадочных станциях метро.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Третий маршрут МЦД планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года.

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