Строительство трех станций МЦД планируется завершить до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство трех станций Московских центральных диаметров планируется завершить до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Речь идет о станциях "Подольск", "Ховрино-2" и "Крекшино". Глава комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на них уже завершили строительство или реконструкцию платформ. По его словам, в настоящий момент специалисты выполняют отделочные работы.
"В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции", – подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что в 2021 году планируется открытие еще 14 станций МЦД. Новые остановочные пункты обеспечат современный и удобный процесс использования железнодорожного транспорта.
"Количество пассажиров на МЦД увеличивается с каждым днем", – заключил Бочкарев.
Ранее планы по открытию МЦД-3 и МЦД-4 обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров. Сообщалось, что в планах властей, в частности, стоит открытие второго главного пути на участке Реутов – Балашиха и увеличение до 16 пар пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4).
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