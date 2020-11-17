Персонализированная карта "Тройка" стала доступна всем москвичам

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Персонализировать карту "Тройка" теперь смогут все желающие в обновленном приложении "Метро Москвы". Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.
Отмечается, что в личном кабинете можно привязать проездной к аккаунту – в случае потери карты все средства с нее можно перенести на новую. Кроме того, пользователи могут настроить автопополнение "Тройки" или напоминания о снижении баланса на карте.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, приложением "Метро Москвы" пользуются более 4 миллионов горожан. Ответить на их вопросы может чат-бот Александра – она работает без перерывов и выходных и всегда готова прийти на помощь пассажирам.
Обновленное приложение может предоставить гражданам информацию об уровне загруженности поездов, а также предлагает самые свободные вагоны. Пользователи могут спланировать поездку с учетом различных параметров.
Ранее Роспотребнадзор провел рейд в столичном метро. В ведомстве отметили, что почти все пассажиры используют маски, однако перчатками пользуются пока около 75% людей.
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