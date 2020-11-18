"Тройку" назвали самой умной транспортной картой мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская транспортная карта "Тройка" заняла первое место в зачете международной премии Transport Ticketing Global как самая умная проездная карта в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом году карта "Тройка" в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире. Для нас это итог нашей транспортной работы с того момента, как в 2013 году она была запущена", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он объяснил, что в числе преимуществ "Тройки" – скорость считывания меньше 0,3 секунды (при 0,5 секунды в метро Лондона или Нью-Йорка). Кроме того, система, сопровождающая карту, позволяет за доли секунды проработать и рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок.

По словам Ликсутова, соперниками Москвы были крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера.

Накануне пользователи обновленного приложения "Метро Москвы" получили возможность персонализировать проездную карту "Тройка". В личном кабинете также можно привязать проездной к аккаунту – в случае потери карты все средства с нее можно перенести на новую.

