В обновленном приложении "Метро Москвы" появилась опция выбора более свободного вагона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые функции появились в обновленном приложении "Метро Москвы". Об этом сообщает Дептранс.

В ведомстве отметили, что теперь пользователи могут обратиться за помощью к чат-боту, который работает 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Кроме того, в обновленном приложении горожане получат информацию о наименее загруженном вагоне.

В личном кабинете можно привязать свою "Тройку" – в случае потери карты все средства с нее можно перенести на новый проездной.

"А чтобы на карте всегда были средства, можно настроить автопополнение или напоминание о снижении баланса", – отметили в департаменте транспорта.

Пользователям доступна опция планирования поездки в метро по разным параметрам. Горожане могут указать минимальное количество пересадок или затраченное время. Также обновление дает возможность пассажирам метро узнать, на каких станциях можно купить кофе или найти туалет.

"На карте города можно с учетом пробок строить маршруты на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде, назначать и сохранять любимые места. А мы за вас посчитаем потраченные калории", – сообщили в Дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водителей автобусов обяжут использовать противосонные браслеты. Сообщается, что речь идет об устройствах, одобренных отраслевым союзом "Нейронет" и созданных в рамках дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ).