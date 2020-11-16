Водителей автобусов обяжут надевать противосонные браслеты – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтранс РФ разрабатывает национальный стандарт, в соответствии с которым с 2021 года водителей пассажирских автобусов обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем, сообщает газета "Ведомости".

Речь идет об устройствах, одобренных отраслевым союзом "Нейронет" и созданных в рамках дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ). Прототипы этих приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Одним из таких устройств является специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости).

Другими элементами системы станут неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга, и софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя.

Уточняется, что все эти элементы можно использовать как по отдельности, так и вместе.

В Минпромторге пояснили, что разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. Не позднее первого квартала 2021 года запланировано определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации.

Ранее в МВД России выступили с предложением пускать за руль автобусов только водителей, у которых минимум год опыта в других категориях.