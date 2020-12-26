Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электробусы начали курсировать по маршрутам №167 и №170 на севере столицы. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"У 430 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино и Дмитровский появился самый тихий, быстрый и современный транспорт, а прогулки на свежем воздухе стали приятнее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел новогодний общественный транспорт – электробусы, специально украшенные к Новому году. Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса столицы и заявил, что сотрудники мужественно справлялись с теми проблемами, которые принес 2020 год.

