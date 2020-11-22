Электробусы Москвы прошли испытание ледяным дождем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве во время ледяного дождя 22 рейса ночного маршрута электробуса н3 проработали в обычном режиме без сбоев. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале столичный департамент транспорта.

"Электробус является лучшим зимним транспортом. Уже два холодных сезона они отработали без сбоев и задержек. В этом году 22 маршрутам электробуса не помешал даже ледяной дождь", – говорится в сообщении.

В департаменте также добавили, что и сами водители хвалят данный транспорт за его маневренную работу на заснеженных улицах города. Специалисты также отмечают плавность хода данного транспорта и его надежность при любой температуре.

Ранее сообщалось, что электробусы начали курсировать по маршруту т18 в субботу, 21 ноября. Теперь транспорт следует от Рижского вокзала от Стрельбищенского переулка. Всего маршрут затрагивает 4 района города: Мещанский, Марьина Роща, Тверской и Пресненский.