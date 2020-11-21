Электробусы начали курсировать между Рижским вокзалом и Стрельбищенским переулком

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Электробусы начали курсировать по маршруту т18 в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

Теперь транспорт следует от Рижского вокзала от Стрельбищенского переулка. Всего маршрут затрагивает 4 района города: Мещанский, Марьина Роща, Тверской и Пресненский.

"Уже на 39 маршрутах в городе поездки стали быстрее и тише, а воздух – чище", – добавили в Дептрансе.

Ранее вестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой линии столичного метро закрыли на год. При этом поезда продолжат останавливаться на платформе, однако вход и выход пассажиров будет осуществляться только через станцию метро "Менделеевская".