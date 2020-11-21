Вестибюль станции столичного метро "Новослободская" закрыли на год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой линии столичного метро закрыли на год. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта в Telegram.

При этом поезда продолжат останавливаться на платформе, однако вход и выход пассажиров будет осуществляться только через станцию метро "Менделеевская".

Ранее сообщалось, что на "Новослободской" обновят эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Вместо трех эскалаторов на станции появятся четыре.

В 2021 году в Москве планируют открыть девять станций метро. Все они будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ).