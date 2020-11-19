Активную фазу строительства Рублево-Архангельской линии планируют начать после 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После 2022 года специалисты планируют перейти к активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас идет подготовка градостроительной документации и предпроектные работы, утверждена трассировка.

"В ближайшее время, возможно, приступим к строительству конструкций на пересечении со станцией "Карамышевская". На этом месте Рублево-Архангельская пересечется с Большой кольцевой линией. После 2022 года начнутся активные строительные работы", – рассказал Бочкарев.

Строительство Рублево-Архангельской линии метро, протяженность которой составит 19 километров, планируют завершить до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что место прохождения и расположение станций данной линии столичного метро определят до конца 2022 года. По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, первый участок, который протянется от "Шелепихи", будет определен уже в 2021 году.