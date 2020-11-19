Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:49

Активную фазу строительства Рублево-Архангельской линии планируют начать после 2022 года

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После 2022 года специалисты планируют перейти к активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас идет подготовка градостроительной документации и предпроектные работы, утверждена трассировка.

"В ближайшее время, возможно, приступим к строительству конструкций на пересечении со станцией "Карамышевская". На этом месте Рублево-Архангельская пересечется с Большой кольцевой линией. После 2022 года начнутся активные строительные работы", – рассказал Бочкарев.

Строительство Рублево-Архангельской линии метро, протяженность которой составит 19 километров, планируют завершить до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что место прохождения и расположение станций данной линии столичного метро определят до конца 2022 года. По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, первый участок, который протянется от "Шелепихи", будет определен уже в 2021 году.

Три станции БКЛ метро подготовят к запуску до конца года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать