Вестибюль станции "Новослободская" закроют с 21 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой линии метро закроют на год с 21 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Поезда по-прежнему будут останавливаться на платформе, однако вход и выход пассажиров станет возможен только через станцию метро "Менделеевская". Пересадка будет открыта в обычном режиме.

"Вестибюль будет отреставрирован и станет еще красивее", – отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

Кроме того, на "Новослободской" обновят эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Вместо трех подъемников на станции появятся четыре эскалатора. Они будут тише прежних и позволят перевозить больше пассажиров.

На время ремонтных работ пассажиры также смогут пользоваться станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

Ранее стало известно, что на 2022 год запланировано активное строительство Рублево-Архангельской линии метро. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, идет подготовка градостроительной документации и предпроектные работы, утверждена трассировка.

