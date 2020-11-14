Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

В метро Москвы планируют информировать пассажиров о загруженности вагонов. Для этого на одной из станций уже появилось необходимое оборудование. Об этом сообщили в Дептрансе.

Новый информационный носитель установили на станции метро "Мичуринский проспект". Он будет транслировать данные о загруженности вагонов.

"Вы сможете выбирать самый свободный из вагонов, с комфортом добираться до места и соблюдать социальную дистанцию в пути. Это пилотный проект, если вам понравится, мы рассмотрим возможность установки оборудования и на другие загруженные станции", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что узнать о количестве пассажиров в вагонах можно и в новой версии приложения "Метро Москвы".

Ранее стало известно, что в Москве до конца года могут открыть три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станциях "Мневники", "Карамышевская" и "Электрозаводская".

