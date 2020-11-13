Южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 60%

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями готов почти на 60%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что все три станции, расположенные на нем, также готовы более чем наполовину: станция "Зюзино" – на 66%, "Воронцовская" – на 57%, "Улица Новаторов" – на 53%.

На станции "Воронцовская" завершилось сооружение наклонных ходов из монолита, специалисты приступили к монтажу эскалаторов. Со станции можно будет перейти на "Калужскую" Калужско-Рижской линии метро. Благодаря новому пересадочному узлу жители прилегающих территорий смогут проще добираться до соседних районов – Зюзино и Проспект Вернадского.

На станции "Зюзино" уже готовы основные конструкции, платформу уже отделывают гранитом. На станции "Улица Новаторов" готовятся к отделочным работам. Также специалисты приступают к монтажу оборудования в тягово-понизительной подстанции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году.

Строительство участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" началось в апреле 2017 года. Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 60%. В этом году будут готовы три станции. На западном участке завершат строительство станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", на северо-восточном – "Электрозаводской".