Станцию "Каширская" московского метро частично закрыли до 25 января

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда из центра будут проезжать без остановки станцию "Каширская" Замоскворецкой линии московского метро до 25 января 2021 года.

Как сообщили в Дептрансе, с 12 сентября на станции планируются работы по интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

По этой причине будет закрыта платформа в сторону станции "Кантемировская". Также закрыли выходы из метро номер 1 и 2.

Для того чтобы доехать до "Каширской" из центра нужно проехать до "Кантемировской" и пересесть на поезд в обратную сторону.

Попасть на "Каширскую" с юга можно через станцию "Коломенская", с которой следует пересесть на поезд в обратную сторону.

Ранее станцию метро "Рижская" Калужско-Рижской линии закрыли на год для проведения ремонтных работ.