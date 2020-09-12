Станцию "Каширская" московского метро частично закрыли до 25 января

06:05
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поезда из центра будут проезжать без остановки станцию "Каширская" Замоскворецкой линии московского метро до 25 января 2021 года.
Как сообщили в Дептрансе, с 12 сентября на станции планируются работы по интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).
По этой причине будет закрыта платформа в сторону станции "Кантемировская". Также закрыли выходы из метро номер 1 и 2.
Для того чтобы доехать до "Каширской" из центра нужно проехать до "Кантемировской" и пересесть на поезд в обратную сторону.
Попасть на "Каширскую" с юга можно через станцию "Коломенская", с которой следует пересесть на поезд в обратную сторону.
Ранее станцию метро "Рижская" Калужско-Рижской линии закрыли на год для проведения ремонтных работ.
"Это наш город": с 12 сентября станция метро "Каширская" изменит режим работы
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