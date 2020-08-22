Станцию метро "Рижская" закрыли на год на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию метро "Рижская" Калужско-Рижской линии закрыли на год для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Во время ремонтных работ специалисты восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка станции. Также рабочим предстоит заменить эскалаторы на более современные и безопасные.

Для удобства пассажиров на время ограничений от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" запустили бесплатные автобусы КМ. Для них организована выделенная полоса на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Курсировать между станциями с интервалом в две-три минуты автобусы будут с 05:30 до 02:00.

Добраться до станции "Рижская" пассажиры могут также, воспользовавшись регулярными автобусными маршрутами. От станции метро "Проспект Мира" курсируют автобусы м2, м9, № 379, 903 (экспресс), от станций метро "ВДНХ" и "Алексеевская" – автобусы м9, № 33, 85, 172, 379, 903 (экспресс), электробус т14; от станции метро "Марьина Роща" – автобусы т18, № 84, электробус т42.

Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями – "Проспект Мира", "Алексеевская" и "Марьина Роща" и станцией Рижская МЦД-2. Для информирования граждан и оказания помощи рядом со станциями дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В субботу, 15 августа, закрывали для проведения ремонтных работ участок Сокольнической линии метро. Для пассажиров были временно закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Их открыли 18 августа.

Для удобства горожан работали бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, можно было по-прежнему пользоваться регулярными маршрутами.

