Минтранс допустил введение бесплатного проезда в транспорте – СМИ

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Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в городах России к 2035 году.
Как пишет РБК, предложение содержится в ведомственном проекте транспортной стратегии. При этом нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех автомобилистов.
Предполагается, что с 2025 года будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.
При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог. Согласно прогнозу, внедрение механизма "пользователь платит" поможет финансировать транспортную инфраструктуру.
В проекте также указывается, что механизм необходим и для стимулирования использования общественного транспорта и соответствующего сокращения пользования личным транспортом в крупных городах.
В населенных пунктах предлагают мотивировать ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки развиватьметро и легкий рельсовый транспорт.
В феврале Люксембург стал первым государством, где проезд на автобусе, поезде или трамвае сделали бесплатным. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку и избавить страну от пробок.
Бесплатный общественный транспорт – распространенная мировая практика. Так, в Евросоюзе насчитывается более 50 городов с такой системой, самым большим из которых является Таллин (440 тысяч жителей).
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