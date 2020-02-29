В Люксембурге впервые в мире сделали бесплатным общественный транспорт

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В Люксембурге проезд на автобусе, поезде или трамвае сделали абсолютно бесплатным, сообщает РИА Новости.

Мера не распространяется на билеты первого класса на поезда. Таким образом, Люксембург стало первой в мире страной, в которой за использование общественного транспорта не предусмотрена какая-либо оплата.

Причиной такого нововведения стала сложная транспортная ситуация на территории государства. Дело в том, что граждане Германии, Франции и Бельгии часто приезжают в Люксембург на работу на личном транспорте. Так власти хотят стимулировать жителей к использованию автобусов, трамваев и поездов.

В России в настоящий момент рассматривают идею введения льгот на транспорт для абитуриентов. Речь идет о снижении цен на 50% на авиа- и железнодорожные билеты.

Кроме того, в России появилась инициатива о запрете на прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте.