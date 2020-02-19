Мосгортранс следит за ситуацией в транспорте из-за коронавируса

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Специалисты Мосгортранса проводят мониторинг ситуации в общественном транспорте в связи с коронавирусом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как отмечается, мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности на транспорте.

"Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры. Общественный транспорт – место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства – министерства здравоохранения и Роспотребнадзора", – говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан КНР на территорию РФ. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля. Также с 19 февраля временно будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что обеспечивать карантинные условия приезжающим на территорию страны китайцам нецелесообразно. Тем самым она объяснила принятое решение.

Меры, которые приняла Россия, прокомментировали и в Пекине. Как рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это лишь временные меры.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2 004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителей.