Голикова прокомментировала запрет въезда граждан Китая в РФ

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Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о введении запрета на въезд граждан Китая в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

По ее словам, обеспечивать карантинные условия приезжающим на территорию страны китайцам нецелесообразно. Тем самым она объяснила принятое решение.

"Решение об ограничении на въезд не было принято внезапно, мы наблюдали за ситуацией и в целях безопасности и охраны здоровья наших граждан приняли коллегиальное решение, чтобы внести изменения и ограничить въезд и приостановить выдачу виз", – приводит РБК ее слова.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан КНР на территорию РФ. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля. Также с 19 февраля временно будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителям.