Песков прокомментировал приостановку въезда граждан Китая в Россию

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Москва принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя запрет въезда в страну для граждан КНР.
"Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда", – приводит слова Пескова RT.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что правительство делает все, чтобы избежать распространения коронавируса.
"Можно лишь констатировать одно – принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране", – сказал он.
Меры, которые приняла Россия, прокомментировали и в Пекине. Как рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это лишь временные меры.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда в Россию для граждан КНР с 20 февраля.
Помимо этого, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР.
В России уже закрыли отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничили пересечение границы с Монголией, отменили рабочие визы для граждан КНР и вывезли из провинции Хубэй часть находящихся там россиян.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, выздоровели 14,3 тысячи человек.
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