В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы. С инициативой он обратился к министру транспорта Евгению Дитриху, передает RT.

Депутат объяснил, что у многих абитуриентов, поступающих не в своем регионе, на транспорт уходит много денег. Он считает, что это может помешать получению высшего образования.

Власов напомнил, что в России сейчас есть льготы для школьников и студентов на приобретение железнодорожных билетов. Но абитуриентов это не касается.

В Москве действуют льготы на проезд на городском транспорте. Они распространяются, в частности, на школьников, студентов, аспирантов и ординаторов. Социальными картами учащихся в столице пользуется почти миллион человек.

Власов ранее предлагал обеспечить студентов дневных отделений бесплатным питанием. Сейчас в отдельных вузах получить бесплатное питание можно, предоставив доказательства сложного материального положения или причастности к социально незащищенным гражданам.