Соцкартами учащихся в Москве пользуются почти миллион человек

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Социальными картами учащихся в Москве пользуются почти миллион человек, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что льготный проезд доступен школьникам, студентам, аспирантам и ординаторам.

"Мы считаем, что правительство города обязано поддерживать школьников, студентов и молодых людей, которые сделали выбор в пользу науки, поэтому стараемся обеспечивать для них самые выгодные тарифы", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

По его словам, сейчас стоимость проезда для обучающихся в Москве ниже, чем в других городах страны. Глава департамента транспорта уточнил, что льготный проездной на месяц на метро обходится в 395 рублей, на наземке – 260 рублей. Для экономии приобрести проездной можно сразу на три месяца.

Ликсутов отметил, что в Санкт-Петербурге проездной на месяц для студентов на все виды транспорта стоит 1 035 рублей, в Нижнем Новгороде – 1 150 рублей.

Пополнить соцкарты учащихся можно и через приложение "Метро Москвы", запущенное в 2017 году. Для этого нужно приложить ее к телефону на Android с модулем NFC.