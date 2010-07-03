Более 26 тысяч учащихся пополнили карты москвича онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 26 тысяч человек пополнили социальные карты учащихся через приложение "Метро Москвы" с октября 2018 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Более 26 тысяч человек пополнили социальные карты учащихся через приложение "Метро Москвы" с момента появления услуги в октябре 2018 года. С появлением этой функции школьники, студенты, аспиранты и ординаторы могут больше не обращаться в кассы метро и к желтым терминалам. Чтобы пополнить соцкарту, нужно приложить ее к телефону на операционной системе Android с модулем NFC. Мы рекомендуем пользоваться этим сервисом, он действительно позволяет экономить время", – отметил он.



"Москва в цифрах": карта "Тройка"

Мобильное приложение "Метро Москвы" запустили 2017 году. С этого момента его скачали уже более 2 миллионов пассажиров. Оно помогает построить маршрут до любой точки Москвы и Московской области с учетом графика движения всего городского транспорта.

Также сервис позволяет удаленно пополнять карту "Тройка" и проверить баланс ее кошелька по NFC. Приложение совмещается с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.