Почти 2 млн пользователей носят "Метро Москвы" в смартфоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Приложение "Метро Москвы" за два года установили на свои мобильные устройства почти два миллиона пассажиров. Об этом Агентству "Москва" рассказал первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Он отметил, что количество скачиваний ежедневно растет на 3-4 тысячи. Пассажиры чаще всего используют приложение для построения маршрута поездки. Кроме того, пользователи с его помощью оплачивают проезд и читают новости о метрополитене.
Так, пополнить карту "Тройка" можно через сервисы Samsung Pay и Apple Pay. Также приложение позволяет записать льготный абонемент на социальные карты на метро и наземный транспорт. Как отметил Латыпов, в среднем пользователи проводят в "Метро Москвы" около 45 секунд за сессию.
Приложение "Метро Москвы" начало работать в 2017 году. Оно позволяет узнавать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах оперативно через push-уведомления. Сервис совместим с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.
Благодаря приложению можно строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. В нем пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.
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