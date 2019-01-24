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07:27

Более 5 тысяч учащихся пополнили соцкарты через приложение "Метро Москвы"

транспорт метро технологии

07:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более пяти тысяч учащихся пополнили свои социальные карты через новую функцию в приложении "Метро Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы. Это школьники, студенты, ординаторы и аспиранты.

Раньше пополнить баланс можно было только в кассах метро и киосках Мосгортранса, рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Сейчас записать льготный проездной для проезда в метро и на наземном транспорте можно с помощью смартфона на Android с модулем NFC, который поддерживает работу с соцкартами и "Тройкой".

Сервис работает два месяца. Если сравнивать с первым месяцем работы сервиса, то количество тех, кто им воспользовался, выросло более чем в 2,5 раза. Ожидается, что число пополнений увеличится до нескольких десятков тысяч в месяц.

В этом месяце в версии приложения "Метро Москвы" для Android появился также новый платежный сервис Samsung Pay. Чтобы пополнить свою проездную карту, теперь не нужно вводить номер банковской карты и ждать СМС с кодом подтверждения.

Приложение "Метро Москвы" начало работать в 2017 году. Его скачали свыше 1,7 миллиона пассажиров. Оно позволяет узнавать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах оперативно через push-уведомления. Сервис совместим с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Благодаря приложению можно строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. В нем пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.

Как пополнить"Тройку" через NFC без желтого валидатора

транспорт метро технологии

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