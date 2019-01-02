В приложении "Метро Москвы" появилась функция Samsung Pay

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Функцию Samsung Pay добавили в приложение "Метро Москвы" для Android, сообщает пресс-служба подземки.

Теперь записывать проездные билеты на "Тройку" и пополнять социальные карты стало удобнее: проверочный код вводить не нужно. С середины января с помощью Samsung Pay можно будет пополнить "Кошелек" на "Тройке". Чтобы пользоваться функцией, пользователям нужно обновить приложение до последней версии.

"Метро Москвы" запустили в 2017 году. Его скачали более 1,7 миллиона пассажиров. Благодаря ему узнать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах можно через оперативно через push-уведомления. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Оно также помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.