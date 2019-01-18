Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:52

Пополнить "Тройку" теперь можно с помощью Samsung Pay

транспорт метро технологии

11:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/sharafmaksumov

Пополнить карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" теперь можно с помощью платежного центра Samsung Pay, сообщает пресс-служба столичного метро.

Пользователям больше не обязательно вводить номер банковской карты и ждать, пока придет SMS с проверочным кодом. С Samsung Pay можно пополнить без дополнительных операций пополнять билет "Кошелек" карты "Тройка", записывать на нее все типы билетов, а также пополнять социальные карты учащихся.

Сервис запустили при участии банка ВТБ, который обеспечивает эквайринг всех операций покупки и пополнения билетов для приложения метрополитена.

Как рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, в начале января Samsung Pay стал доступен для записи проездных билетов на карту и для пополнения соцкарты. Теперь же сервис заработал в полном объеме. Чтобы воспользоваться новой услугой, владельцам смартфонов на базе Android нужно обновить приложение "Метро Москвы" до последней версии.

"Метро Москвы" запустили в 2017 году. Его скачали более 1,7 миллиона пассажиров. Благодаря ему узнать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах можно оперативно через push-уведомления. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Оно также помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.

транспорт метро технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика