Пополнить "Тройку" теперь можно с помощью Samsung Pay

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Пополнить карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" теперь можно с помощью платежного центра Samsung Pay, сообщает пресс-служба столичного метро.

Пользователям больше не обязательно вводить номер банковской карты и ждать, пока придет SMS с проверочным кодом. С Samsung Pay можно пополнить без дополнительных операций пополнять билет "Кошелек" карты "Тройка", записывать на нее все типы билетов, а также пополнять социальные карты учащихся.

Сервис запустили при участии банка ВТБ, который обеспечивает эквайринг всех операций покупки и пополнения билетов для приложения метрополитена.

Как рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, в начале января Samsung Pay стал доступен для записи проездных билетов на карту и для пополнения соцкарты. Теперь же сервис заработал в полном объеме. Чтобы воспользоваться новой услугой, владельцам смартфонов на базе Android нужно обновить приложение "Метро Москвы" до последней версии.

"Метро Москвы" запустили в 2017 году. Его скачали более 1,7 миллиона пассажиров. Благодаря ему узнать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах можно оперативно через push-уведомления. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Оно также помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.