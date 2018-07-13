С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы, как студенты и ординаторы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, аспиранты часто часто задают вопрос о льготах на проезд, и власти приняли такое решение, просчитав все расходы. Он подчеркнул, что льготами смогут воспользоваться 50 тысяч человек.

"Этими льготами испокон веков пользуются студенты. С 1 марта 2018 года мы ввели их для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки", – сказал мэр.

В июне Общероссийское объединение пассажиров направило обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность законодательного закрепления транспортных льгот для студентов во всех регионах страны.

Речь идет о скидке в размере 50% от стоимости билетов на все виды городского транспорта. Для учащихся, получающих социальную стипендию, проезд предлагают сделать бесплатным.

Студенты и школьники в Москве уже сейчас пользуются большими льготами при оплате транспорта. Студенческий проездной на месяц без лимита поездок на метро, монорельсе и МЦК стоит всего 380 рублей. В данный момент пополнить билет можно в специальных автоматах и кассах метро. Проездной записывается на соцкарту москвича.